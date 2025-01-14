Комо
Милан
«Комо»
Турнирное положение: сейчас «Комо» идет на 15-м месте в Серии А с 19 очками.
Последние матчи: в 20-м туре команда Сеска Фабрегаса смогла отобрать на выезде очки у «Лацио», сыграв с ним вничью 1:1. Римляне вышли в ослабленном составе из-за множества дисквалификаций, но все равно смогли первыми открыть счет в конце первого тайма.
Комо — Милан: коэффициенты букмекеров
«Комо» перехватил инициативу лишь в середине второго тайма после удаления в составе «Лацио». На 72-й минуте лидер и капитан команды Патрик Кутроне смог забить ответный мяч.
Ранее была победа над «Лечче» (2:0) дома и поражение от «Интера» (0:2) в гостях.
Не сыграют: травмированы — Нико Пас (п), Серхи Роберто (п), Морено (з), Перроне (п).
Состояние команды: после невзрачного старта «Комо» немного прибавил и стал набирать очки в чемпионате, уйдя из зоны вылета. Состав у Фабрегаса подобрался достойный, много молодых талантов, руководство не жалеет деньги на усиление, но пока не хватает уверенности в своих силах.
«Милан»
Турнирное положение: сейчас «Милан» идет восьмым в Серии А с 28 очками.
Последние матчи: в 20-м туре россонери не смогли обыграть на своем поле «Кальяри», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. «Милан» владел огромным преимуществом в матче, но, тем не менее, потерял очки.
Счет в начале второго тайма открыл Мората, а через 4 минуты сардинцы смогли отыграться. Финальный же штурм не увенчался успехом.
До этого были победы в Суперкубке Италии над «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2).
Не сыграют: травмированы: Чуквуэзе (п), Флоренци (з), под вопросом участие Окафора (п), Лофтуса-Чика (п).
Состояние команды: после назначения на пост главного тренера португальского Сержиу Консейсао команда выдала яркие и эмоциональные матчи на Суперкубок Италии, где неожиданно взяла главный трофей.
Понятно, что на «Кальяри» через несколько дней эмоций не осталось, и настрой был на одного из аутсайдеров абсолютно иным.
Статистика для ставок
- Единственный раз в истории команды встречались в далеком 2002/03, и тогда обе встречи выиграл «Милан» (2:1, 2:0)
- В пяти последних играх у «Комо» две победы, две ничьи и одно поражение
- В семи последних матчах во всех турнирах «Милан» не проигрывает
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Комо» дают 4,0, а на «Милан» — 1,97, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.
- 3.55Реал Сосьедад — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Монца — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.38Миллуолл — Дагенем энд Редбридж: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: после своего назначение Сержиу Консейсао сразу вернул в старт Томори и центр защиты с ним заиграл намного увереннее, получил шанс проявить себя и «зачехленный» Фонсекой капитан Калабрия.
Назначение нового главного тренера всегда эмоциональный всплеск, а тут вернулись в основы сенаторы раздевалки, что вызвало воодушевление у других футболистов. «Милан» эмоционально передохнул и к игре с «Комо» подойдет с другим настроем. Если у хозяев не будет их лидера Паса, то это еще один плюс в пользу россонери.
Основная ставка: победа «Милана» за 1,97.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: победа «Милана» с форой -1 за 2,65.