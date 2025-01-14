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    «Милан» увезет три очка?

    «Комо» — «Милан». Ставка (к. 1.97) и прогноз на чемпионат Италии 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Милан»
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    Альваро Мората
    14 января в отложенном 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Милан». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Января 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 20:30 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: сейчас «Комо» идет на 15-м месте в Серии А с 19 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре команда Сеска Фабрегаса смогла отобрать на выезде очки у «Лацио», сыграв с ним вничью 1:1. Римляне вышли в ослабленном составе из-за множества дисквалификаций, но все равно смогли первыми открыть счет в конце первого тайма.

    Комо — Милан: коэффициенты букмекеров

    «Комо» перехватил инициативу лишь в середине второго тайма после удаления в составе «Лацио». На 72-й минуте лидер и капитан команды Патрик Кутроне смог забить ответный мяч.

    Ранее была победа над «Лечче» (2:0) дома и поражение от «Интера» (0:2) в гостях.

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    • Не сыграют: травмированы — Нико Пас (п), Серхи Роберто (п), Морено (з), Перроне (п).

    Состояние команды: после невзрачного старта «Комо» немного прибавил и стал набирать очки в чемпионате, уйдя из зоны вылета. Состав у Фабрегаса подобрался достойный, много молодых талантов, руководство не жалеет деньги на усиление, но пока не хватает уверенности в своих силах.

    «Милан»

    Турнирное положение: сейчас «Милан» идет восьмым в Серии А с 28 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: в 20-м туре россонери не смогли обыграть на своем поле «Кальяри», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. «Милан» владел огромным преимуществом в матче, но, тем не менее, потерял очки.

    Счет в начале второго тайма открыл Мората, а через 4 минуты сардинцы смогли отыграться. Финальный же штурм не увенчался успехом.

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    До этого были победы в Суперкубке Италии над «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2).

    Не сыграют: травмированы: Чуквуэзе (п), Флоренци (з), под вопросом участие Окафора (п), Лофтуса-Чика (п).

    Состояние команды: после назначения на пост главного тренера португальского Сержиу Консейсао команда выдала яркие и эмоциональные матчи на Суперкубок Италии, где неожиданно взяла главный трофей.

    Понятно, что на «Кальяри» через несколько дней эмоций не осталось, и настрой был на одного из аутсайдеров абсолютно иным.

    Статистика для ставок

    • Единственный раз в истории команды встречались в далеком 2002/03, и тогда обе встречи выиграл «Милан» (2:1, 2:0)

    • В пяти последних играх у «Комо» две победы, две ничьи и одно поражение

    • В семи последних матчах во всех турнирах «Милан» не проигрывает

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Комо» дают 4,0, а на «Милан» — 1,97, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

    Прогноз: после своего назначение Сержиу Консейсао сразу вернул в старт Томори и центр защиты с ним заиграл намного увереннее, получил шанс проявить себя и «зачехленный» Фонсекой капитан Калабрия.

    Назначение нового главного тренера всегда эмоциональный всплеск, а тут вернулись в основы сенаторы раздевалки, что вызвало воодушевление у других футболистов. «Милан» эмоционально передохнул и к игре с «Комо» подойдет с другим настроем. Если у хозяев не будет их лидера Паса, то это еще один плюс в пользу россонери.

    Основная ставка: победа «Милана» за 1,97.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: победа «Милана» с форой -1 за 2,65.

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