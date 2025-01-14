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    «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Реал Сосьедад» на своем поле одержал победу над «Вильярреалом» (1:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.

    Фрамент матча
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    Фрамент матча

    В составе хозяев единственный гол записал на свой счет нападающий Такефуса Кубо на 51-й минуте.

    Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Вильярреал 1:0
    Гол: 1:0 Такэфуса Кубо (51') Предупреждения: Алекс Баэна (66'), Хон Арамбуру (70'), Хуан Фойт (78'), Айэн Муньос (90 + 2')

    После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Вильярреал» располагается на 5-й позиции с 30-ю баллами.

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