«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрамент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственный гол записал на свой счет нападающий Такефуса Кубо на 51-й минуте.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Вильярреал 1:0
Гол: 1:0 Такэфуса Кубо (51') Предупреждения: Алекс Баэна (66'), Хон Арамбуру (70'), Хуан Фойт (78'), Айэн Муньос (90 + 2')
После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Вильярреал» располагается на 5-й позиции с 30-ю баллами.