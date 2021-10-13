Тренер Боснии и Герцеговины: Мы, Финляндия и Украина имеем равные шансы на 2-е место в группе

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговиныпрокомментировал ничью в отборочном матче ЧМ-2022 против Украины (1:1).

«Мы противостояли сильному сопернику, и матч выдался очень тяжелый. Я недоволен первыми 20-25 минутами поединка. Мы пропустили легкий мяч и трудно входили в игру.

Потом мы не смогли реализовать свои шансы, чтобы получить три очка. Впрочем, замечу, что и украинцы имели свои возможности.

Надеюсь, что за месяц все наши футболисты будут здоровы и помогут нам в двух последних встречах отборочного турнира.

Думаю, что мы, Финляндия и Украина имеем равные шансы занять итоговое второе место в нашей отборочной группе», — сказал Петев пресс-службе УАФ.