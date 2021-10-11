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    Жительница Казани требует признать Азмуна отцом ее ребенка

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    Жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребенок.

    После этого девушка якобы пыталась договориться с Азмуном, но он отказывается от отцовства.

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    • Теперь она обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Она требует признать Азмуна отцом, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты футболиста.

    По данным источника, эта сумма составляет 750 тысяч евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что немецкий «Байер» и французский «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна.

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