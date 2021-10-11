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    «Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему входит в сферу интересов немецкого «Байера» и французского «Лиона».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, оба клуба возобновили переговоры по переходу иранского футболиста.

    «Байер» и «Лион» хотели приобрести Азмуна минувшим летом, но не смогли договориться с «Зенитом».

    В следующем году 26-летний форвард сможет покинуть «Зенит» бесплатно. Контракт иранца с питерским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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    • Ранее сообщалось, что Азмун может подписать контракт с лондонским «Арсеналом».

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