«Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна

Нападающий «Зенита»по-прежнему входит в сферу интересов немецкогои французского

По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, оба клуба возобновили переговоры по переходу иранского футболиста.

«Байер» и «Лион» хотели приобрести Азмуна минувшим летом, но не смогли договориться с «Зенитом».

🚨 #BayerLeverkusen and #Lione are in advanced negotiations to buy #Azmoun on a free agent