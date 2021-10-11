«Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна

Нападающий «Зенита»по-прежнему входит в сферу интересов немецкогои французского

По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, оба клуба возобновили переговоры по переходу иранского футболиста.

«Байер» и «Лион» хотели приобрести Азмуна минувшим летом, но не смогли договориться с «Зенитом».

🚨 #BayerLeverkusen and #Lione are in advanced negotiations to buy #Azmoun on a free agent — Daniele Longo (@86_longo) October 11, 2021

В следующем году 26-летний форвард сможет покинуть «Зенит» бесплатно. Контракт иранца с питерским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Азмун может подписать контракт с лондонским «Арсеналом».