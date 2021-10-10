ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 17:53
    • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
  • 21:05
    • Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами
  • 20:54
    • Гризманн, Бензема и Мбаппе сыграют в атаке сборной Франции против Испании
  • 19:48
    • Карпин взял на себя вину за неудачную игру против Словакии
  • 19:34
    • Тренер сборной Словении рад отсутствию Дзюбы в команде России
    Все новости спорта

    Де Брейне посетовал на малое количество топовых игроков в сборной Бельгии

    Футбол Сборная Бельгии Сборная Италии Футбол Италии Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне поделился мыслями после поражения в матче за третье место Лиги наций от Италии (1:2).

    Кевин де Брейне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин де Брейне

    «Временами мы играли хорошо в матчах с двумя топ-командами. Сегодня у нас было много новых ребят, новичков, и они выступили весьма неплохо. Участие в таких матчах пойдет им на пользу. Жаль, мы проиграли два раза.

    При всем уважении, мы просто Бельгия. Это новое поколение, сегодня нам не хватало Ромелу Лукаку и Эдена Азара, поэтому мы должны реалистично оценивать нашу команду.

  • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
  • Читайте по теме

    • У Италии, Франции и Испании есть 22 топовых игрока, а у нас нет», — приводит слова де Брейне HLN.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция обыграет Испанию в финале Лиги наций?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Затащит ли «Автомобилист» еще одну игру с «Авангардом»?
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.13
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Краинович
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры