Де Брейне посетовал на малое количество топовых игроков в сборной Бельгии

Кевин де Брейне Фото: globallookpress.com
«Временами мы играли хорошо в матчах с двумя топ-командами. Сегодня у нас было много новых ребят, новичков, и они выступили весьма неплохо. Участие в таких матчах пойдет им на пользу. Жаль, мы проиграли два раза.
При всем уважении, мы просто Бельгия. Это новое поколение, сегодня нам не хватало Ромелу Лукаку и Эдена Азара, поэтому мы должны реалистично оценивать нашу команду.
У Италии, Франции и Испании есть 22 топовых игрока, а у нас нет», — приводит слова де Брейне HLN.