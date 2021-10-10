Де Брейне посетовал на малое количество топовых игроков в сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгииподелился мыслями после поражения в матче за третье место Лиги наций от Италии (1:2).

«Временами мы играли хорошо в матчах с двумя топ-командами. Сегодня у нас было много новых ребят, новичков, и они выступили весьма неплохо. Участие в таких матчах пойдет им на пользу. Жаль, мы проиграли два раза.

При всем уважении, мы просто Бельгия. Это новое поколение, сегодня нам не хватало Ромелу Лукаку и Эдена Азара, поэтому мы должны реалистично оценивать нашу команду.

У Италии, Франции и Испании есть 22 топовых игрока, а у нас нет», — приводит слова де Брейне HLN.