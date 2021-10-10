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    Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций

    Италия — Бельгия: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла команду Бельгии. Поединок прошел в Турине и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Сборная Италии
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    Сборная Италии

    Счет в поединке был открыт на 47-й минуте. После навеса с углового бельгийский защитник выбил мяч к линии штрафной, откуда Николо Барелла ударом с лета поразил ворота.

    Через 18 минут итальянцы удвоили свое преимущество — с пенальти отличился Доменико Берарди.

    Бельгийцы по ходу игры трижды попали в штангу, а поразить ворота Джанлуиджи Доннаруммы сумели только на 86-й минуте, когда отличился Шарль де Кетеларе.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, 3-е место
    Италия — Бельгия 2:1
    Голы: 1:0 Николо Барелла (47'), 2:0 Доменико Берарди (пенальти) (65'), 2:1 Шарль Де Кетеларе (87') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Эмерсон, Николо Барелла (Бриан Кристанте, 70'), Мануэль Локателли, Лоренцо Пеллегрини (Жоржиньо, 70'), Доменико Берарди (Лоренцо Инсинье, 90'), Джакомо Распадори (Мойзе Кин, 66'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 90') Бельгия: Ханс Ванакен, Миши Батшуайи, Алексис Салемакерс (Шарль Де Кетеларе, 59'), Янник Карраско (Леандро Троссард, 88'), Юри Тилеманс (Кевин Де Брёйне, 59'), Аксель Витсель, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Джейсон Денайер, Тоби Алдервейрелд, Тибо Куртуа Предупреждения: Ян Вертонген (14'), Джованни Ди Лоренцо (30'), Аксель Витсель (56'), Тоби Алдервейрелд (63'), Эмерсон (82')

    В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Франции. Этот матч состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 21:45 мск.

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