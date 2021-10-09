Казахстан — Босния и Герцеговина: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев выездном матче квалификации ЧМ-2022.

Встреча группы D, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Боснийцы вышли вперед на 25-й минуте, когда Мирослав Стеванович с правого фланга вырезал подачу во вратарскую, а Смаил Превляк головой послал мяч под перекладину.

На 66-й минуте Превляк оформил дубль, воспользовавшись скидкой от Эдина Джеко.

В следующем туре Босния и Герцеговина отправится в гости к Украине, а Казахстан примет Финляндию.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Казахстан — Босния и Герцеговина 0:2 Голы: 0:1 Смаил Превляк (25'), 0:2 Смаил Превляк (66') Казахстан: Стас Покатилов, Марат Быстров (Roman Murtazaev, 83'), Сергей Малый, Нуралы Алип, Ян Вороговский (Рамазан Оразов, 78'), Юрий Логвиненко, Исламбек Куат, Дмитрий Шомко (Абзал Бейсебеков, 78'), Бактийор Зайнутдинов, Георгий Жуков (Aybar Zhaksylykov, 61'), Aleksey Shchetkin (Oralkhan Omirtayev, 61') Босния и Герцеговина: Смаил Превляк (Ermedin Demirovic, 80'), Эдин Джеко, Зеад Колашинац, Амер Гояк, Амир Хаджиахметович, Гойко Цимирот (Adi Nalic, 62'), Miroslav Stevanovic, Эльдар Чивич, Аднан Ковачевич, Anel Ahmedhodzic, Ибрагим Шехич Предупреждения: Юрий Логвиненко (42'), Дмитрий Шомко (45'), Амер Гояк (83')

Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Босния и Герцеговина — 6, 3. Украина — 5, 4. Финляндия — 5, 5. Казахстан — 3.