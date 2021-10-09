Жоржиньо: В матче с Бельгией нужно сохранять предельную концентрацию

Полузащитник сборной Италиирассказал, чего ждет от предстоящего матча за 3-е место Лиги наций с командой Бельгии.

В полуфинале бельгийцы уступили Франции, а итальянцы проиграли Испании.

«Бельгия — превосходная сборная, которая несколько лет возглавляла рейтинг ФИФА.

Это великолепная команда, против которой всегда непросто играть. Нужно сохранять предельную концентрацию с первой минуты и до последней.

Я всегда хочу играть и помогать команде как можно больше. Не всегда легко играть так часто, но я хорошо себя чувствую и готов выйти на поле», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Жоржиньо также высказался о своих шансах на «Золотой мяч».

«Какой ребенок не мечтает о таком? Можно одинаково легко мечтать о малом и мечтать о большом, я предпочитаю мечтать о большом», — сказал он.