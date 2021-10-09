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    Жоржиньо: В матче с Бельгией нужно сохранять предельную концентрацию

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    Полузащитник сборной Италии Жоржиньо рассказал, чего ждет от предстоящего матча за 3-е место Лиги наций с командой Бельгии.

    Жоржиньо
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    Жоржиньо

    В полуфинале бельгийцы уступили Франции, а итальянцы проиграли Испании.

    «Бельгия — превосходная сборная, которая несколько лет возглавляла рейтинг ФИФА.

    Это великолепная команда, против которой всегда непросто играть. Нужно сохранять предельную концентрацию с первой минуты и до последней.

    Я всегда хочу играть и помогать команде как можно больше. Не всегда легко играть так часто, но я хорошо себя чувствую и готов выйти на поле», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Жоржиньо также высказался о своих шансах на «Золотой мяч».

    «Какой ребенок не мечтает о таком? Можно одинаково легко мечтать о малом и мечтать о большом, я предпочитаю мечтать о большом», — сказал он.

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