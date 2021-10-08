Лапорта рассказал, почему Куман продолжит возглавлять «Барселону»

Президент «Барселоны»заявил, что не собирается увольнятьс поста главного тренера клуба, несмотря на многочисленные слухи в СМИ.

«Все каталонцы, да и сам Куман, были разочарованы ситуацией в команде. Нужно проанализировать ситуацию и найти решения. И я, выслушав своих доверенных людей, пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Райкардом.

Рональд заслуживает доверия. Во-первых, потому что он любит "Барсу". Разговаривая с ним, вы это замечаете. Во-вторых, важно отметить, что он — легенда "Барселоны".

Кроме того, он попал в ситуацию со спортивным и институциональным кризисами. Мне нужно было знать, доверяет ли он команде. Я спросил его об этом. Он ответил: "Конечно, но мне нужно вылечить травмированных". Я видел, что человек хотел продолжить.

С Хави я часто общаюсь, потому что мы друзья. Также с Гвардиолой. Мне нравится знать, что они думают, потому что они знают больше, чем я. У меня был один как игрок, а другой как тренер. Люди могут думать, что хотят, но наш тренер — Куман. И мы гордимся этим.

Сейчас мы сосредоточены на изменении спортивной ситуации, которая не является желательной. Сезон только начался, и теперь мы вылечим травмированных. Дембеле, например, вернется на следующей неделе. Мы работаем каждый день.

Я ни разу не сказал, что Куман не будет продолжать работу . Он заслуживает некоторой доли уверенности», — приводит слова Лапорты каталонское издание Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кумана после матча с мадридским «Реалом», который состоится 24 октября.