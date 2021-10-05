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    Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ

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    Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности главы РПЛ, не будут получать зарплату на новой должности, сообщает РБК.

    Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ
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    Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ

    По информации источника, если Хачатурянц одержит победу на предстоящих выборах главы РПЛ, он также откажется от зарплаты на период, во время которого планировалось выплачивать зарплату Сергею Прядкину, покинувшему пост президента РПЛ сегодня, 5 октября.

    Пока Хачатурянц совмещает два поста. Его кандидатура на пост главы лиги получила одобрение от руководителя РФС Александра Дюкова.

  • Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ
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    • Напомним, 60-летний Сергей Прядкин занимал должность президента РПЛ с 14 ноября 2007 года.

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