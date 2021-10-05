Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ

, назначенный исполняющим обязанности главы РПЛ, не будут получать зарплату на новой должности, сообщает РБК.

По информации источника, если Хачатурянц одержит победу на предстоящих выборах главы РПЛ, он также откажется от зарплаты на период, во время которого планировалось выплачивать зарплату Сергею Прядкину, покинувшему пост президента РПЛ сегодня, 5 октября.

Пока Хачатурянц совмещает два поста. Его кандидатура на пост главы лиги получила одобрение от руководителя РФС Александра Дюкова.

Напомним, 60-летний Сергей Прядкин занимал должность президента РПЛ с 14 ноября 2007 года.