Индзаги о победе над «Сассуоло»: Нам пришлось помучиться

Главный тренер «Интера»дал комментарий по поводу непростой победы в матче 7 тура Серии А над «Сассуоло» (2:1).

«Нам пришлось помучиться, но даже до замен (на 57-й минуте вышло сразу 4 игроков) видел, что команда была готова отыграться.

Стартовые 15 минут мы провели хорошо, но потом соперник взвинтил темп, они же всю неделю готовились к матчу. Они доставили нам хлопот, но мы сохраняли надежность и заслужили победу игрой, показанной во втором тайме.

Изначально я планировал выпустить трех игроков (на 57-й минуте), но нужно было больше оказывать давление в атаке. Нужна ротация состава. Это был наш седьмой матч за 20 дней, игры идут одна за одной, мы постоянно в разъездах, поэтому я знал, что эти четыре свежих футболиста реально помогут», — цитирует Индзаги FootballItalia.