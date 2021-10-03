ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022
  • 18:26
    • «Ахмат» и «Спартак» назвали стартовые составы
  • 18:25
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
  • 18:14
    • Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Ростовом»
  • 15:52
    • «Ренн» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне
  • 15:16
    • Ионов не поможет сборной России в октябрьских матчах
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Лестером», «Вест Хэм» уступил «Брентфорду»

    «Кристал Пэлас» — «Лестер»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас Лестер Сити Вест Хэм Брентфорд Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле разошелся миром с «Лестером» — 2:2.

    «Кристал Пэлас» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кристал Пэлас» — «Лестер»

    Келечи Ихеаначо и Джейми Варди, забив голы на 31-й и 37-й минутах, принесли «лисам» преимущество в два мяча.

    «Стекольщики» отыгрались усилиями Майкла Олисе и Джеффри Шлуппа, отличившихся на 61-й и 72-й минутах.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Лестер 2:2
    Голы: 0:1 Келечи Ихеаначо (31'), 0:2 Джейми Варди (37'), 1:2 Майкл Олисе (61'), 2:2 Джеффри Шлупп (72') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Marc Guehi, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер (Джеффри Шлупп, 71'), Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Джордан Айю (Майкл Олисе, 53'), Одсонн Эдуард (Кристиан Бентеке, 85'), Уилфрид Заха Лестер: Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Джеймс Мэддисон, 71'), Харви Льюис Барнс, Юри Тилеманс, Хамза Чодури (Бубакари Сумаре, 60'), Адемола Лукман (Марк Олбрайтон, 80'), Райан Бертранд, Янник Вестергор, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Райан Бертранд (29'), Юри Тилеманс (46'), Йоаким Андерсен (78'), Харви Льюис Барнс (90 + 4'), Харви Льюис Барнс (90 + 4')

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает 13-е место (8 очков), а «Кристал Пэлас» — 14-е (7 очков).

    «Вест Хэм» в домашнем матче потерпел поражение от «Брентфорда» — 1:2.

    На гол Брайана Мбемо на 20-й минуте и Йоана Висса на 90+5-й «молотобойцы» ответили точным ударом Джаррода Боуэна на 80-й.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Брентфорд 1:2
    Голы: 0:1 Bryan Mbeumo (21'), 1:1 Джаррод Боуэн (80') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Анджело Огбонна, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма, Майкл Антонио Брентфорд: Ivan Toney, Bryan Mbeumo, Рико Генри, Фрэнк Аниика, Кристиан Нергор, Shandon Baptiste (Матиас Йенсен, 29'), Серхи Канос, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Матиас Йоргенсен, Дэвид Райа Предупреждения: Курт Зума (35'), Кристиан Нергор (69')

    «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице (11 очков), а «Брентфорд» — седьмое (12 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • «Локомотив» переедет ростовчан?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры