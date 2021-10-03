«Кристал Пэлас» — «Лестер»: счет матча 2:2, обзор голов

«Кристал Пэлас» — «Лестер» Фото: globallookpress.com
Келечи Ихеаначо и Джейми Варди, забив голы на 31-й и 37-й минутах, принесли «лисам» преимущество в два мяча.
«Стекольщики» отыгрались усилиями Майкла Олисе и Джеффри Шлуппа, отличившихся на 61-й и 72-й минутах.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Лестер 2:2
Голы: 0:1 Келечи Ихеаначо (31'), 0:2 Джейми Варди (37'), 1:2 Майкл Олисе (61'), 2:2 Джеффри Шлупп (72') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Marc Guehi, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер (Джеффри Шлупп, 71'), Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Джордан Айю (Майкл Олисе, 53'), Одсонн Эдуард (Кристиан Бентеке, 85'), Уилфрид Заха Лестер: Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Джеймс Мэддисон, 71'), Харви Льюис Барнс, Юри Тилеманс, Хамза Чодури (Бубакари Сумаре, 60'), Адемола Лукман (Марк Олбрайтон, 80'), Райан Бертранд, Янник Вестергор, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Райан Бертранд (29'), Юри Тилеманс (46'), Йоаким Андерсен (78'), Харви Льюис Барнс (90 + 4'), Харви Льюис Барнс (90 + 4')
В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает 13-е место (8 очков), а «Кристал Пэлас» — 14-е (7 очков).
«Вест Хэм» в домашнем матче потерпел поражение от «Брентфорда» — 1:2.
На гол Брайана Мбемо на 20-й минуте и Йоана Висса на 90+5-й «молотобойцы» ответили точным ударом Джаррода Боуэна на 80-й.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Брентфорд 1:2
Голы: 0:1 Bryan Mbeumo (21'), 1:1 Джаррод Боуэн (80') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Анджело Огбонна, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма, Майкл Антонио Брентфорд: Ivan Toney, Bryan Mbeumo, Рико Генри, Фрэнк Аниика, Кристиан Нергор, Shandon Baptiste (Матиас Йенсен, 29'), Серхи Канос, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Матиас Йоргенсен, Дэвид Райа Предупреждения: Курт Зума (35'), Кристиан Нергор (69')
«Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице (11 очков), а «Брентфорд» — седьмое (12 очков).