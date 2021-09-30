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    Тухель: «Челси» играл против «Ювентуса» слишком медленно

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча с «Ювентусом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы играли недостаточно остро в начале матча. В первые 12-15 минут мы могли нанести им больше вреда. Было много пространства для опасных передач в штрафную, для создания дополнительных проблем.

    Нам не удавалось задать ритм и интенсивность игре, поскольку они оборонялись глубоко и пассивно. Вчера мы так хорошо выглядели на тренировке, а сегодня были слишком скованными.

    Я не знаю, почему так произошло. Мне показалось, что мы были слишком медлительны, слишком медленно принимали решения, выглядели усталыми. Вот почему анализировать нелегко», — цитирует Тухеля ВВС.

    После двух туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице, набрав три очка. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков.

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