ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным
  • 11:02
    • Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
  • 12:12
    • Жамнов рассказал, почему согласился возглавить сборную России
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    Семак рассказал, сможет ли Азмун сыграть против «Мальме»

    Футбол Зенит Мальмё Лига чемпионов Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем против «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сердар Азмун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун

    «Готовятся все за исключением Оздоева и Караваева. Что касается остальных, шанс есть у всех — посмотрим, кто насколько способен помочь команде.

    Ловрен готовится к игре. Пропустил много, но готовится. Посмотрим сможет ли он принять участие в матче.

    Дзюба и Азмун очень важные для нас игроки. Бывает выходят вместе, бывает нет — это зависит от их состояния. Это наши лучшие бомбардиры на протяжении многих лет. Не сомневаюсь, что они помогут нам. Они разноплановые игроки — это хорошо для тренерского штаба, есть вариативность, которую можем применять от матча к матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Мальме».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Интер» сразу ошарашит «горняков»?
  • «Шахтер» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
  • «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры