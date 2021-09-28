Семак рассказал, сможет ли Азмун сыграть против «Мальме»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем против «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Готовятся все за исключением Оздоева и Караваева. Что касается остальных, шанс есть у всех — посмотрим, кто насколько способен помочь команде.

Ловрен готовится к игре. Пропустил много, но готовится. Посмотрим сможет ли он принять участие в матче.

Дзюба и Азмун очень важные для нас игроки. Бывает выходят вместе, бывает нет — это зависит от их состояния. Это наши лучшие бомбардиры на протяжении многих лет. Не сомневаюсь, что они помогут нам. Они разноплановые игроки — это хорошо для тренерского штаба, есть вариативность, которую можем применять от матча к матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск.

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