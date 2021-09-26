Стали известны составы «Ростова» и «Ахмата»

Футболисты «Ростова» Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Альмквист, Гигович, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Ибишев, Карапузов, Садулаев, Адуев, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Себай.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.