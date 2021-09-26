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    Стали известны составы «Ростова» и «Ахмата»

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    Стали известны составы «Ростова» и «Ахмата» на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Альмквист, Гигович, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

    Запасные: Мелихов, Пуцко, Ибишев, Карапузов, Садулаев, Адуев, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Себай.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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