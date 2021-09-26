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    «Осасуна» вырвала победу у «Мальорки»

    «Мальорка» — «Осасуна»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Осасуна» в выездном матче седьмого тура испанской Примеры обыграла «Мальорку» — 3:2.

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    По голу у победителей забили Хосе Анхель (9 минута), Иньиго Перес (58) и Хави Мартинес (88).

    В составе хозяев отличились Дани Родригес (11) и Фер Ниньо (45+4).

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Осасуна 2:2
    Голы: 0:1 J. Angel (9'), 1:1 D. Rodriguez (11') Мальорка: Доминик Грейф, Хуан Састре, Мартин Вальент, Brian Olivan, Коста Хауме, Сальва Севилья (Inigo Ruiz de Galarreta, 88'), Иддрису Баба, Ли Кан Ин (Лаго Жуниор, 58'), Дани Родригес, Amath Ndiaye (Анхель Родригес, 88'), Фер Ниньо (Абдон Пратс, 64') Осасуна: Эсекьель Авила (Энрике Гарсия, 71'), Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 71'), Дарко Брашанац, Хон Монкайола, Хави Мартинес, Ойер Оласабаль, Хосе Анхель (Мануэль Санчес, 81'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес (Гарсия Унай Лугеа, 70'), Jesus Areso (Начо Видаль, 84'), Серхио Эррера Предупреждения: A. Hernandez (15'), F. Nino (20'), Ойер Оласабаль (75')

    В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает шестое место (11 очков), а «Мальорка» — 12-е (8 очков).

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