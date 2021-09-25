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    «Милан» на выезде победил «Специю»

    «Специя» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Специя Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче шестого тура итальянской серии А «Специя» на своем поле проиграла «Милану» со счетом 1:2.

    «Милан»
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    «Милан»

    Счет на 48-й минуте открыли гости — отличился нападающий Даниэль Мальдини. Хозяева ответили точным ударом Даньеле Верде (80).

    Победу «Милану» принес точный удар Браима Диаса (86).

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Милан 0:0
    Гол: 0:1 D. Maldini (48') Специя: Йерун Зут, Кельвен Амьен-Аду, Петко Христов, Димитриос Николау, Симоне Бастони, Мехди Бурабья, Якопо Сала (Даньеле Верде, 65'), Janis Antiste (Рею Манай, 65'), Giulio Maggiore (Сальвадор Феррер, 64'), Эммануэль Гьяси, M'Bala Nzola Милан: Оливье Жиру (Пьетро Пеллегри, 46'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 46'), Дэниел Мальдини (Исмаэль Беннасер, 59'), Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Сандро Тонали, Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Пьер Калюлю (Давиде Калабрия, 72'), Мик Меньян Предупреждения: J. Sala (25'), D. Maldini (58')

    Подопечные Стефана Пиоли набрали 16 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Специя» занимает 17-ю строчку — четыре очка.

    3 октября «Милан» проведет выездной матч против «Аталанты», а «Специя» сыграет в гостях с «Вероной».

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