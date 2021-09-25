«Спартак» — «Уфа»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

Уже на 3-й минуте матча спартаковцы подловили соперника на быстрой атаке. Бакаев по центру сделал передачу вразрез, Понсе продавил защитника, выскочил один на один и пробил мимо Беленова.

А на 20-й минуте грубейшая ошибка уфимцев перед своей штрафной позволила красно-белым удвоить преимущество. Промес технично перебросил мяч через Камилова, выскочил один на один и пробил в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Уфа 2:0 Голы: 1:0 E. Ponce (3'), 2:0 Q. Promes (29') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Георгий Джикия, Виктор Мозес (Михаил Игнатов, 85'), Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Айртон Лукас, Эсекьель Понсе (Александр Соболев, 70'), Зелимхан Бакаев (Николай Рассказов, 70'), Квинси Промес (Александр Ломовицкий, 90') Уфа: Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов, Владислав Камилов (Руслан Фищенко, 63'), Азер Алиев (Неманья Милетич, 80'), Filip Mrzljak (Артём Голубев, 64'), Egas Cacintura (Олег Иванов, 46'), Боян Йокич, Эрвинг Ботака-Иобома, Константин Плиев, Мориц Бауэр (Александр Сухов, 70'), Александр Беленов Предупреждения: V. Krotov (18'), V. Kamilov (19'), F. Mrzljak (54'), A. Golubev (69')

Москвичи набрали 13 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, команда Алексея Стукалова — на 13-й строчке (8).

3 октября красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата», уфимцы примут «Урал».