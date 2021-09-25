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    «Ливерпуль» упустил победу над «Брентфордом»

    «Брентфорд» — «Ливерпуль»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» — 3:3.

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    Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Пиннок замкнул на дальней штанге фланговый прострел низом.

    На 31-й минуте Диогу Жота головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку после навеса с фланга Хендерсона, сравняв счет.

    На 54-й минуте Мохамед Салах гол забил из пределов штрафной «Брентфорда». Сначала был зафиксирован офсайд, но ВАР подтвердил, что гол был.

    Вновь счет сравнялся на 63-й минуте. Витали Янельт головой с близкого расстояния переправил мяч в сетку, поймав отскок после удара «Брентфорда» в перекладину.

    Спустя 4 минуты «Ливерпуль» вновь повел. Кертис Джонс ударил в ближнюю «девятку» из-за пределов штрафной.

    А на 82-й минуте Йоан Висса после неразберихи в штрафной «Ливерпуля» нашёл момент для удара, протолкнув мяч с близкого расстояния в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Ливерпуль 3:3
    Голы: 1:0 E. Pinnock (27'), 1:1 D. Jota (31'), 1:2 M. Salah (54'), 2:2 V. Janelt (63'), 2:3 C. Jones (67'), 3:3 Y. Wissa (82') Брентфорд: Дэвид Райа, Кристоффер Вассбакк Аер, Понтус Янссон, Этан Пиннок (Матиас Йоргенсен, 43'), Серхи Канос, Фрэнк Аниика (Shandon Baptiste, 68'), Кристиан Нергор (Йоан Висса, 78'), Vitaly Janelt, Рико Генри, Bryan Mbeumo, Ivan Toney Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Роберто Фирмино, 68'), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: F. Onyeka (44'), A. Robertson (71')
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