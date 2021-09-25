«Брентфорд» — «Ливерпуль»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 3:3.

Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Пиннок замкнул на дальней штанге фланговый прострел низом.

На 31-й минуте Диогу Жота головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку после навеса с фланга Хендерсона, сравняв счет.

На 54-й минуте Мохамед Салах гол забил из пределов штрафной «Брентфорда». Сначала был зафиксирован офсайд, но ВАР подтвердил, что гол был.

Вновь счет сравнялся на 63-й минуте. Витали Янельт головой с близкого расстояния переправил мяч в сетку, поймав отскок после удара «Брентфорда» в перекладину.

Спустя 4 минуты «Ливерпуль» вновь повел. Кертис Джонс ударил в ближнюю «девятку» из-за пределов штрафной.

А на 82-й минуте Йоан Висса после неразберихи в штрафной «Ливерпуля» нашёл момент для удара, протолкнув мяч с близкого расстояния в сетку.