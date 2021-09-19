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    Дубль Султонова принес «Торпедо» победу над «Оренбургом»

    «Торпедо» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе победителей дубль на счету Мухаммада Султонова, отличившегося на 10-й и 81-й минутах. Гости ответили точным ударом Юрия Ковалева на 85-й минуте.

    На 88-й минуте поле покинул защитник «Торпедо» Олег Кожемякин, заработавший удаление.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Оренбург 2:1
    Голы: 1:0 Мухаммад Султонов (10'), 2:0 Мухаммад Султонов (81'), 2:1 Юрий Ковалев (85') Предупреждения: Иван Темников (29'), Андрей Малых (39'), Юрий Ковалев (64'), Ivan Enin (79'), Александр Эктов (79'), Джоэль Фамейе (87') Удаление: Олег Кожемякин (88')

    После этой победы москвичи набрали 28 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице ФНЛ.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В другом матче дня «Краснодар-2» на своем поле переиграл «Акрон» со счетом 2:0.

    «Быки» победили благодаря дублю Максима Кутового на 44-й и 58-й минутах.

    В начале второго тайма красную карточку получил вратарь Сергей Волков. Через несколько минут Ираклий Манелов не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Краснодар-2 — Акрон 2:0
    Голы: 1:0 Максим Кутовой (44'), 2:0 Максим Кутовой (58') Предупреждения: Dmitri Ivanov (13'), Вячеслав Якимов (19'), Aleksandr Nesterov (60'), Евгений Песегов (78'), Mikhail Strelnik (80'), Karim Giraev (83'), Алекс Мацукатов (89') Удаление: Сергей Волков (55')

    Еще в одном матче «Нефтехимик» на выезде победил КАМАЗ благодаря голу Максим Шоркина — 1:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Нефтехимик 0:1
    Гол: 0:1 Максим Шоркин (74') Предупреждения: David Khubaev (33'), Roman Denisov (53'), Ruslan Ayukin (62'), Artem Kotik (76'), Алексей Бердников (90 + 3'), Владимир Москвичев (90 + 3')

    В следующем туре «Торпедо» на выезде встретится с «Акроном», «Краснодар-2» — с «Нефтехимиком», а «Оренбург» примет «Енисей». Все матчи пройдут 25 сентября.

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