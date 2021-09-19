«Торпедо» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

Московское «Торпедо»
одержало домашнюю победу над «Оренбургом»
(2:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
В составе победителей дубль на счету Мухаммада Султонова, отличившегося на 10-й и 81-й минутах. Гости ответили точным ударом Юрия Ковалева на 85-й минуте.
На 88-й минуте поле покинул защитник «Торпедо» Олег Кожемякин, заработавший удаление.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Оренбург 2:1
Голы: 1:0 Мухаммад Султонов (10'), 2:0 Мухаммад Султонов (81'), 2:1 Юрий Ковалев (85')
Предупреждения: Иван Темников (29'), Андрей Малых (39'), Юрий Ковалев (64'), Ivan Enin (79'), Александр Эктов (79'), Джоэль Фамейе (87')
Удаление: Олег Кожемякин (88')
После этой победы москвичи набрали 28 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице ФНЛ.
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В другом матче дня «Краснодар-2» на своем поле переиграл «Акрон» со счетом 2:0.
«Быки» победили благодаря дублю Максима Кутового на 44-й и 58-й минутах.
В начале второго тайма красную карточку получил вратарь Сергей Волков. Через несколько минут Ираклий Манелов не смог реализовать пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
Краснодар-2 — Акрон 2:0
Голы: 1:0 Максим Кутовой (44'), 2:0 Максим Кутовой (58')
Предупреждения: Dmitri Ivanov (13'), Вячеслав Якимов (19'), Aleksandr Nesterov (60'), Евгений Песегов (78'), Mikhail Strelnik (80'), Karim Giraev (83'), Алекс Мацукатов (89')
Удаление: Сергей Волков (55')
Еще в одном матче «Нефтехимик» на выезде победил КАМАЗ благодаря голу Максим Шоркина — 1:0.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — Нефтехимик 0:1
Гол: 0:1 Максим Шоркин (74')
Предупреждения: David Khubaev (33'), Roman Denisov (53'), Ruslan Ayukin (62'), Artem Kotik (76'), Алексей Бердников (90 + 3'), Владимир Москвичев (90 + 3')
В следующем туре «Торпедо» на выезде встретится с «Акроном», «Краснодар-2» — с «Нефтехимиком», а «Оренбург» примет «Енисей». Все матчи пройдут 25 сентября.