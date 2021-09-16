«Локомотив» — «Марсель»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

На 57-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Ундер на скорости влетел в штрафную и упал после контакта с Тикнизяном. И москвичи остались в меньшинстве — это вторая жёлтая карточка для Наира.

Дженгиз Ундер с пенальти мощно пробил по центру ворот, а Гильерме завалился в правый угол.

Спаслись игроки «Локо» на 89-й минуте. Москвичи выиграли борьбу, Анджорин дошёл до штрафной и технично уложил мяч в дальний угол ворот — Лопес не дотянулся.

Футбол. Лига Европы. Группа E Локомотив — Марсель 1:1 Голы: 0:1 Дженгиз Ундер (пенальти) (59'), 1:1 Faustino Anjorin (89') Локомотив: Гилерме, Мурило Серкейра, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Наяир Тикнизян, Рифат Жемалетдинов (Faustino Anjorin, 63'), Дмитрий Баринов, Даниил Куликов (Константин Марадишвили, 56'), Alexis Beka (Александр Сильянов, 63'), Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 75'), Франсуа Камано (Гирано Керк, 75') Марсель: Амин Арит (Конрад де ла Фуэнте, 56'), Ahmadou Bamba Dieng (Луис Энрике, 83'), Жерсон (Пап Гуй, 83'), Дженгиз Ундер, Маттео Гюэндузи (Поль Лирола, 83'), Бубакар Камара, Luan Peres, Альваро Гонсалес, Вильям Салиба, Валентин Ронжье, Пау Лопес Предупреждения: Alexis Beka (22'), Наяир Тикнизян (34'), Бубакар Камара (37'), Валентин Ронжье (62') Удаление: Наяир Тикнизян (58')

В другом матче группы Е турецкий «Галатасарай» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» со счетом 1:0.

Стамбульцы победили благодаря автоголу на 67-й минуте. Моруцан навесил с фланга в штрафную «Лацио», Лаццари хотел выбить на угловой, но сорвал удар, направив мяч в угол собственных ворот.

Томас Стракоша попытался спасти команду, но не преуспел в этом — мяч после его касания попал в перекладину и от неё срикошетил в сетку.

Футбол. Лига Европы. Группа E Галатасарай — Лацио 1:0 Гол: 1:0 Томас Стракоша (автогол) (67') Галатасарай: Фернандо Муслера, Деандре Йедлин, Маркан, Виктор Нельссон, Патрик ван Анхольт, Berkan Kutlu, Тайлан Антальяли (Эмре Кылынч, 78'), Olimpiu Morutan (Софьян Фегули, 85'), Александру Чикылдэу, Muhammed Akturkoglu (Райан Бабель, 79'), Халиль Дервисоглу Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 56'), Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 66'), Луис Альберто (Тома Башич, 66'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 83'), Жан-Даниэль Акпа Акпро (Сергей Милинкович-Савич, 56'), Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Луис Фелипе, Мануэль Лаццари, Томас Стракоша Предупреждения: Фернандо Муслера (8'), Жан-Даниэль Акпа Акпро (43')

Группе Е возглавил «Галатасарай» — 3 очка, вторым идет «Марсель», а третьим «Локо» — у команд по 1 очку, «Лицио» с 0 очков замыкает квартет.

Во втором туре 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Локомотивом», а «Марсель» примет «Галатасарай».