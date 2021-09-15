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    Тренер «Шерифа»: Обыграть «Шахтер» в два мяча — дорогого стоит

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    Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы над донецким «Шахтером» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    «Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что "Шахтер" — постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимал и так же, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад.

    Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.

    Мне лично приятно. Сам из Украины. 9 лет тренировал "Зарю". Сталкивались там и с "Шахтером", выиграли всего 2 игры.

    Сейчас мы столкнулись с "Шахтером" в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча — дорогого стоит», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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