Тренер «Шерифа»: Обыграть «Шахтер» в два мяча — дорогого стоит

Украинский тренер молдавского «Шерифа»поделился эмоциями после победы над донецким(2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что "Шахтер" — постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимал и так же, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад.

Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.

Мне лично приятно. Сам из Украины. 9 лет тренировал "Зарю". Сталкивались там и с "Шахтером", выиграли всего 2 игры.

Сейчас мы столкнулись с "Шахтером" в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча — дорогого стоит», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».