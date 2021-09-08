Косово — Испания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Косово»: Арьянет Мурич, Флорент Хадергьонай, Амир Ррахмани, Betim Fazliji, Мергим Войвода, Эльбасан Рашани, Флорьян Лосаж, Ибрахим Дресевич, Z.Bytyqi, Милот Рашица, Ведат Мурики.

«Испания»: Пабло Форнальс, Альваро Мората, Ферран Торрес, Коке, Серхио Бускетс, Карлос Солер, Серхио Регилон, Эмерик Лапорт, Иньиго Мартинес, Маркос Льоренте, Унай Симон.

Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Косово» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Косово» — «Испания». Коэффициент ставки — 2.27.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 0:3. Матч между командами «Косово» и «Испания» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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