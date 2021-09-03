Отец Влашича: «Зенит» предлагал за Николу 35 млн евро

, отец бывшего полузащитника ЦСКА, подтвердил, что в прошлом году его сын мог перейти в

Как известно, незадолго до закрытия трансферного окна Влашич перешел в лондонский «Вест Хэм».

«Было несколько клубов, которые делали предложения, но не могли сойтись по цене. "Милан" определенно был в числе таких клубов. Никола был целью "Милана" в течение долгого времени, и служба скаутов не сомневалась, что Никола подходит клубу. Просто боссы клубов устанавливали лимит и не могли дать эти деньги, они не могли договориться с ЦСКА.

С другой стороны, отдать в аренду своего лучшего игрока… Как вы это объяснили бы болельщикам? Поэтому я понимаю ЦСКА, который был готов отдать Николу лишь в аренду с обязательством выкупа. Никола не безразличен к "Милану", но, в конце концов, этого перехода не произошло. "Вест Хэм" поступал правильно, Мойес здесь преуспел.

В прошлом году у "Зенита" был вариант, он предлагал ЦСКА 35 миллионов евро, но ЦСКА отказал», — приводит слова Йошко Влашича Net.hr.