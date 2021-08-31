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    Отец Влашича объяснил, почему его сын решил покинуть ЦСКА

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    Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, почему его сын решил покинуть московский клуб.

    Йошко Влашич
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    Йошко Влашич

    Ранее сообщалось, что Влашич уже подписал контракт с «Вест Хэмом».

    «Если вы привыкаете к среде, которая имеет большие цели только на бумаге, а на деле получается совсем наоборот, ничего хорошего из этого не выйдет.

  • Отец Влашича: Для Николы главное — уйти из ЦСКА
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    • Футбол — это не индивидуальный вид спорта. Здесь большую роль играет совместная работа. И многое зависит от тренера, который, по моему мнению, является самым важным человеком в команде. Я рад, что Никола будет работать с Мойесом», — приводит слова Йошко Влашича Jutarnji List.

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    • Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что Влашич покинет ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.

    В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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