Отец Влашича объяснил, почему его сын решил покинуть ЦСКА

, отец полузащитника ЦСКА, рассказал, почему его сын решил покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что Влашич уже подписал контракт с «Вест Хэмом».

«Если вы привыкаете к среде, которая имеет большие цели только на бумаге, а на деле получается совсем наоборот, ничего хорошего из этого не выйдет.

Футбол — это не индивидуальный вид спорта. Здесь большую роль играет совместная работа. И многое зависит от тренера, который, по моему мнению, является самым важным человеком в команде. Я рад, что Никола будет работать с Мойесом», — приводит слова Йошко Влашича Jutarnji List.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что Влашич покинет ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.

В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.