СМИ: Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник ЦСКАуже подписал контракт с «Вест Хэмом», сообщает «Чемпионат».

Соглашение хорватского футболиста с лондонским клубом рассчитано на шесть лет.

Влашич уже прилетел в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая сейчас готовится к матчу со сборной России. В Лондоне полузащитник прошел медобследование и подписал все необходимые бумаги.

Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» полностью закрыта. ЦСКА получит 27 миллионов евро.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что Влашич покинет ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.

В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.