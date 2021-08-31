СМИ: Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

Никола Влашич Фото: pfc-cska.com
Соглашение хорватского футболиста с лондонским клубом рассчитано на шесть лет.
Влашич уже прилетел в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая сейчас готовится к матчу со сборной России. В Лондоне полузащитник прошел медобследование и подписал все необходимые бумаги.
Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» полностью закрыта. ЦСКА получит 27 миллионов евро.
Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что Влашич покинет ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.
В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.