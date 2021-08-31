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    СМИ: Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич уже подписал контракт с «Вест Хэмом», сообщает «Чемпионат».

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    Соглашение хорватского футболиста с лондонским клубом рассчитано на шесть лет.

    Влашич уже прилетел в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая сейчас готовится к матчу со сборной России. В Лондоне полузащитник прошел медобследование и подписал все необходимые бумаги.

    Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» полностью закрыта. ЦСКА получит 27 миллионов евро.

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    • Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что Влашич покинет ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.

    В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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