Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалиипопал в Книгу рекордов Гиннесса.

Футболист побил рекорд по голам за национальную команду, забив два мяча в матче с Ирландией (2:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Теперь у 36-летнего игрока 111 голов за национальную команду.

За это его рекорд был внесен в Книгу Гиннесса, а сам нападающий получил памятный сертификат.

«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давай попробуем добиться еще большего результата!» — написал португалец в Instagram.