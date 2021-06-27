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    Короче, Евро. 26-27 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 27 июня 2021 года

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    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    26 июня

    Прошедший игровой день был богат яркими событиями. Почин положили воспрявшие после двух стартовых неудач датчане. Или это мотивация сыграть за Кристиана Эриксена так движет скандинавами, или же команда Каспера Хьюлманна просто вошла во вкус после разгромной победы над нашей сборной?!

    Факт остается фактом: датчане с какой-то издевательской легкостью деклассировали Уэльс (0:4). Валлийцам не помог даже хваленый Гарет Бэйл, а вот игра Каспера Дольберга, оформившего дубль, стала приятным откровением. Дальше — больше?!

    Все прогнозы на Евро-2020

    Столь же заметным открытием стала игра австрийцев. Мало кто ожидал, что сборная Австрии продержится все 90 с лишним минут основного времени. А они смогли, да еще и как! Играла команда классно, однако гол Марко Арнаутовича справедливо не был засчитан, а в овертайме солировали уже итальянцы.

    Словно чертик из табакерки, со скамейки запасных очень вовремя появился Федерико Кьеза, и очень вовремя открыл счет. Маттео Пессина быстро забил второй, и, казалось, поставил точку в матче... Не тут-то было! Саша Каладжич изловчился метко пробить головой после подачи углового, и последние минуты заставили Италию всерьез понервничать. 2:1 — дальше идет один из фаворитов, но какой ценой!

    27 июня

    Главным событием 27 июня станет поединок между сборными Бельгии и действующими чемпионами Европы португальцами. Впрочем, обо всем по порядку.

    19:00. Нидерланды — Чехия

    При всем уважении к сборной Чехии, она чересчур зависима от Патрика Шика. Будет нестись лидер — пойдет игра, нет — случится, как во встрече с англичанами. А вот от голландцев не зря ждут, как минимум, полуфинала. У играющей команды Франка Де Бура реально могут сойтись все карты!

    Букмекеры отдают предпочтение Нидерландам — 1.74 против 5.20. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Календарь и таблица Евро-2020

    22:00. Бельгия — Португалия

    Наверное, одна из самых интересных пар плей-офф. Обе команды достойны пройти дальше, но, как это часто бывает, кто-то должен уступить дорогу. На бумаге фаворитами видятся бельгийцы, но Криштиану Роналду и компания едва ли согласятся сложить с себя чемпионские полномочия.

    Букмекеры отдают предпочтение Бельгии — 2.49 против 3.13. Прогноз на матч доступен здесь.

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Героем этого игрового дня стал Федерико Кьеза. Манчини вовремя бросил бой своего джокера. Кьеза сразу добавил креатива в игру своей команды и, главное, забил важнейший мяч в ворота австрийцев.

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