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    Италия в овертайме одолела Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

    Италия — Австрия: счет матча 2:1, обзор голов

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    Сборная Италии одержала победу над командой Австрии (2:1 д.в.) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время матча счет не был открыт и игра перешла в экстра-таймы.

    На 95-й минуте сборная Италии повела. Прошёл заброс Спинаццолы на угол вратарской, где Кьеза обыграл защитника и пробил точно под дальнюю штангу.

    На 105-й минуте Белотти получил передачу в штрафной Австрии, сам пробить не сумел, но скинул мяч на Пессину, который зарядил точно в дальний угол ворот.

    Австрийцы сумели отквитать один мяч на 114-й минуте. После подачи от угла поля Калайджич в падении головой направил мяч под ближнюю штангу.

    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
    Италия — Австрия 2:1
    Голы: 1:0 Федерико Кьеза (95'), 2:0 Маттео Пессина (105'), 2:1 Саша Калайджич (114') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти (Мануэль Локателли, 67'), Жоржиньо, Николо Барелла (Маттео Пессина, 67'), Лоренцо Инсинье (Бриан Кристанте, 108'), Доменико Берарди (Федерико Кьеза, 84'), Чиро Иммобиле (Андреа Белотти, 84') Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Штефан Ляйнер (Кристофер Триммель, 114'), Марсель Забитцер, Флориан Гриллич (Луис Шауб, 106'), Кристоф Баумгартнер (Алессандро Шёпф, 90'), Ксавер Шлагер (Михаэль Грегорич, 106'), Конрад Лаймер (Штефан Ильзанкер, 114'), Марко Арнаутович (Саша Калайджич, 97') Предупреждения: Марко Арнаутович (2'), Джованни Ди Лоренцо (50'), Николо Барелла (51'), Мартин Хинтереггер (103'), Александар Драгович (120')

    Сборная Италии вышла в 1/4 финала, где 2 июля сыграет с победителем встречи между Бельгией и Португалией.

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