Капитан сборной Финляндии: С Россией мы должны были набрать как минимум очко

Полузащитник сборной Финляндииподвел итоги выступления команды на Евро-2020.

«Я горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели.

Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро.

В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три», — заявил капитан финской команды Yle.

Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа Евро.