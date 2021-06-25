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    Капитан сборной Финляндии: С Россией мы должны были набрать как минимум очко

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    Полузащитник сборной Финляндии Тим Спарв подвел итоги выступления команды на Евро-2020.

    Тим Спарв
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    Тим Спарв

    «Я горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели.

    Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро.

    В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три», — заявил капитан финской команды Yle.

    Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа Евро.

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