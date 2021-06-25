Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на Евро-2020

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил о том, что 29 июня на техническом заседании состоится доклад главного тренера сборной России. Он будет посвящен выступлению команды на Евро-2020.

«На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания — итоги выступления сборной России на Евро-2020. Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной.

На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня — это факт, Финляндию же наша команда обыграла. Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», — цитирует Симоняна «РИА Новости».

Напомним, что сборная России выступала в группе B, где заняла последнее место после крупного поражения от Дании (1:4) в третьем туре группового этапа.