Колосков: Сборная Украины сейчас не сильнее России

Почетный президент РФСсчитает, что сборныекоманды одного уровня.

Как известно, сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2020. Украина вышла в 1/8 финала, где сыграет против Швеции.

«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы!

Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».