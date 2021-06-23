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    Все новости спорта

    Гриллич: Австрия уже вошла в историю, почему бы не продвинуться еще дальше?

    Футбол Сборная Австрии Сборная Италии Футбол Италии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в первом раунде плей-офф с Италией.

    Флориан Гриллич
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    Флориан Гриллич

    Австрийцы вышли в 1/8 финала со второго места в группе С, Италия выиграла группу А.

    Все прогнозы на Евро-2020

    «Конечно, мы понимаем, что Италия — фаворит. Но мы уже вошли в историю, почему бы не продвинуться еще дальше?

    Мы аутсайдеры, и нам надо будет провести еще один великолепный матч, быть может, даже сыграть еще лучше. Если нам еще и немного повезет... Мы должны быть смелыми.

    Итальянцы до сих пор выглядели чрезвычайно мощно, одержали три победы, не пропустили ни одного мяча. Но все возможно. Мы показали свой потенциал и способны еще на большее.

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    • Победа над Украиной была очень эмоциональной, мы достигли чего-то очень важного. Сложно описать чувства, которые мы испытывали после финального свистка.

    Теперь сосредоточимся на восстановлении и подготовке к субботней встрече с Италией. Все проанализируем и подготовим рабочий план», — приводит слова игрока .

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч 1/8 финала пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

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