Гриллич: Австрия уже вошла в историю, почему бы не продвинуться еще дальше?

Полузащитник сборной Австрииподелился ожиданиями от предстоящего противостояния в первом раунде плей-офф с Италией.

Австрийцы вышли в 1/8 финала со второго места в группе С, Италия выиграла группу А.

Все прогнозы на Евро-2020

«Конечно, мы понимаем, что Италия — фаворит. Но мы уже вошли в историю, почему бы не продвинуться еще дальше?

Мы аутсайдеры, и нам надо будет провести еще один великолепный матч, быть может, даже сыграть еще лучше. Если нам еще и немного повезет... Мы должны быть смелыми.

Итальянцы до сих пор выглядели чрезвычайно мощно, одержали три победы, не пропустили ни одного мяча. Но все возможно. Мы показали свой потенциал и способны еще на большее.

Победа над Украиной была очень эмоциональной, мы достигли чего-то очень важного. Сложно описать чувства, которые мы испытывали после финального свистка.

Теперь сосредоточимся на восстановлении и подготовке к субботней встрече с Италией. Все проанализируем и подготовим рабочий план», — приводит слова игрока .

Календарь и таблица Евро-2020

Матч 1/8 финала пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.