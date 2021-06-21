Финляндия — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

В 22:00 в группе B Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Финляндия»: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Тим Спарв, Йере Уронен, Юкка Райтала, Теэму Пукки, Йоэль Похьянпало.

«Бельгия»: Тибо Куртуа, Томас Вермален, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Насер Шадли, Леандро Троссард, Жереми Доку, Ромелу Лукаку.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Финляндия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 0:2. Матч между командами «Финляндия» и «Бельгия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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