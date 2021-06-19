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    Венгрия — Франция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

    «Венгрия» — «Франция». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 16:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч «Венгрия» — «Франция».

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    Составы команд:

    «Венгрия»: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola, Loic Nego, Адам Надь, Андраш Шчафер, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

    «Франция»: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лука Динь, Поль Погба, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

    Календарь и таблица Евро-2020

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:4.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Франция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 0:4. Матч между командами «Венгрия» и «Франция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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