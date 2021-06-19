Сантуш: Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросали играть

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Германией (2:4).

«Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться.

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Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.

В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и все же она попыталась ответить своей игрой.

Мы сократили разницу в счете, попали в штангу, было еще один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная ею победа.

К следующей игре уже нужно будет обращаться на свежую голову — матч со сборной Франции очень важен», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.

В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.