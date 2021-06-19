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    Дешам доволен ничейным результатом с Венгрией

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления! Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения, этот результат приемлем для нас.

    Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к трем очкам, которые уже были в нашей копилке. Я думаю, что это дает нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре.

    У нас были моменты в первом тайме, но, к сожалению, не забили. Мы много били по воротам, не раз попали в створ, попали в штангу. Считаю, что в этом матче у нас были очень хорошие отрезки, особенно в первом тайме.

    Не думаю, что в мастерстве Бензема могут быть сомнения. Мы знаем,что он способен творить невероятные вещи, как и любой другой наш форвард. Просто ему не удается забивать, как он делал это в товарищеских матчах. Но у него большой опыт. Знаю, что он может его применить. Я в него верю, и он это знает.

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    • Последний матч будет важным. Возможно, я прибегну к ротации. Пара свежих ног порой очень важна — сегодня было очень трудно играть при такой жаре. Венгры сыграли динамичнее, несмотря на тяжелые погодные условия», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

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