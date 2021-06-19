Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АнглииИгра была равна. Англичане не смогли сломить горцев на «Уэмбли»
  • 06:53
    • Гол Родригеса принес Аргентине победу над Уругваем на Кубке Америки
  • 23:48
    • Сборная Англии разошлась миром с Шотландией на «Уэмбли»
  • 20:54
    • Чехия и Хорватия обменялись голами в матче Евро-2020
  • 17:57
    • Швеция обыграла Словакию благодаря голу Эмиля Форсберга
  • 15:16
    • Губочан попал в стартовый состав Словакии на матч со Швецией
    Все новости спорта

    Гол Родригеса принес Аргентине победу над Уругваем на Кубке Америки

    Аргентина — Уругвай: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Аргентины Сборная Уругвая Календарь Кубка Америки-2021
    Сборная Аргентины выиграла у Уругвая в матче Кубка Америки со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес. Его ассистентом стал Лионель Месси. Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч в запасе сборной Аргентины.

    Аргентина после этой победы вышла на первое место в группе А с четырьмя очками. Уругвай находится на четвертой строчке.

    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A
    Аргентина — Уругвай 1:0
    Гол: 1:0 Родригес Гидо (13') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Родриго Де Пауль (Херман Песселья, 90'), Родригес Гидо, Джовани Ло Чельсо (Эксекиэль Паласиос, 52'), Лионель Месси, Николас Гонсалес (Анхель Ди Мария, 70'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 52') Уругвай: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Джованни Гонсалес (Facundo Torres, 70'), Matias Vina, Родриго Бентанкур (Наитан Нандес, 46'), Nicolas de la Cruz (Brian Ocampo, 65'), Лукас Торрейра (Матиас Весино, 64'), Федерико Вальверде (Fernando Gorriaran, 84'), Луис Суарес, Эдинсон Кавани Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (48'), Лукас Торрейра (62'), Дамиан Эмилиано Мартинес (75'), Хоакин Корреа (90'), Brian Ocampo (90')
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Германия обыграть Португалию и Роналду?
  • Португалия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Еще одна порция прагматизма от французов?
  • Венгрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выбьет ли Испания поляков с Евро-2020?
  • Испания — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 19 июня
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Италия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры