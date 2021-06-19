Аргентина — Уругвай: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаявыиграла ув матче Кубка Америки со счетом 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес. Его ассистентом стал Лионель Месси. Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч в запасе сборной Аргентины.

Аргентина после этой победы вышла на первое место в группе А с четырьмя очками. Уругвай находится на четвертой строчке.