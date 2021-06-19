Аргентина — Уругвай: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес. Его ассистентом стал Лионель Месси. Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч в запасе сборной Аргентины.
Аргентина после этой победы вышла на первое место в группе А с четырьмя очками. Уругвай находится на четвертой строчке.
Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A
Аргентина — Уругвай 1:0
Гол: 1:0 Родригес Гидо (13') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Родриго Де Пауль (Херман Песселья, 90'), Родригес Гидо, Джовани Ло Чельсо (Эксекиэль Паласиос, 52'), Лионель Месси, Николас Гонсалес (Анхель Ди Мария, 70'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 52') Уругвай: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Джованни Гонсалес (Facundo Torres, 70'), Matias Vina, Родриго Бентанкур (Наитан Нандес, 46'), Nicolas de la Cruz (Brian Ocampo, 65'), Лукас Торрейра (Матиас Весино, 64'), Федерико Вальверде (Fernando Gorriaran, 84'), Луис Суарес, Эдинсон Кавани Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (48'), Лукас Торрейра (62'), Дамиан Эмилиано Мартинес (75'), Хоакин Корреа (90'), Brian Ocampo (90')