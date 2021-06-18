В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро из Лондона в Будапешт

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о том, что финал чемпионата Европы может состояться не в, как было запланировано изначально, а в

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт, если правительство Великобритании не предоставит исключение в связи с ковидными ограничениями.

«Всегда есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что последняя неделя турнира пройдет в Лондоне», — сказали «Р-Спорт» в пресс-службе УЕФА.

Англия в связи с эпидемиологической ситуацией не может гарантировать большую заполненность стадиона. Будапешт же обещает заполнить трибуны на 100 процентов.

Финальный матч Евро-2020 должен пройти 11 июля 2021 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли».