Турция — Уэльс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (16.06.2021)

В 19:00 в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года начнётся матч

Составы команд:

«Турция»: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Кан Айхан, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Дженгиз Ундер, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Бурак Йилмаз.

«Уэльс»: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм, Джо Аллен, Аарон Рэмси, Гарет Бэйл, Joe Morrell, Даниэль Джеймс, Киффер Мур.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 3.20.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Турция» со счетом 2:0. Матч между командами «Турция» и «Уэльс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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