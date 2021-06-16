Италия — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (16.06.2021)

В 22:00 в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года начнётся матч

Составы команд:

«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Доменико Берарди, Чиро Иммобиле.

«Швейцария»: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Шердан Шакири, Брил Эмболо, Харис Сеферович.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 2:1. Матч между командами «Италия» и «Швейцария» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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