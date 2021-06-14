Ярмоленко: Расстроены результатом, обидно терять очки в такой игре

Атакующий полузащитник сборной Украинывысказался о поражении от Нидерландов (2:3) в матче Евро-2020.

«Расстроены результатом. Вытянули такую игру сравняли счет. Конечно, обидно было терять очки в такой игре. Есть еще две игры, если проведем их с такой самоотдачей, то обязательно заработаем свои очки.

Нужно понимать, где и с кем мы играли. Против Нидерландов на выезде, одной из лучших команд мира. У нас были моменты, это не была игра в одни ворота.

Тяжело сейчас судить по поводу матча, завтра сядем спокойно, разберем игру с тренерским штабом, будем двигаться дальше. Хочу сказать спасибо болельщикам. Спасибо партнерам по команде. Придя в раздевалку я увидел, что каждый из них отдал все силы», — сказал Ярмоленко в интервью «Великому футболу».

Календарь и таблица Евро-2020

Во втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.