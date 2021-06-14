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    Шотландия — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.06.2021)

    «Шотландия» — «Чехия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 16:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч «Шотландия» — «Чехия».

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    Составы команд:

    «Шотландия»: Дэвид Маршалл, Грант Хэнли, Лиам Купер, Jack Hendry, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Стюарт Армстронг, Линдон Дайкс, Райан Кристи.

    «Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида, Лукаш Масопуст, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Алекс Краль, Патрик Шик.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Чехия» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 1.99.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. Матч между командами «Шотландия» и «Чехия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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