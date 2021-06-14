Шотландия — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.06.2021)

Составы команд:
«Шотландия»: Дэвид Маршалл, Грант Хэнли, Лиам Купер, Jack Hendry, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Стюарт Армстронг, Линдон Дайкс, Райан Кристи.
«Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида, Лукаш Масопуст, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Алекс Краль, Патрик Шик.
Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Чехия» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 1.99.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. Матч между командами «Шотландия» и «Чехия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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