Тренер сборной Бельгии: Старались сконцентрироваться и не пропустить

«Мы встречались со сборной России три раза, и знаем что она может играть в четыре защитника. Мы были к этому готовы, для нас это не стало сюрпризом.
Мы знаем, насколько опасна сборная России. У нее есть Дзюба и другие игроки. Они могли создать настоящие проблемы для нас. Мы знаем, насколько хороша сборная России с точки зрения тактики», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
Мартинес рассказал о состоянии защитника Тимоти Кастаня, полуившего травму после столкновения с Кузяевым.
«Первый матч чемпионата всегда сложный. Нам нужно было сконцентрироваться и постараться не пропустить. У Кастаня двойной перелом, думаю, больше мы его на Евро не увидим», — сказал Мартинес.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.