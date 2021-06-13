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    Тренер сборной Бельгии: Старались сконцентрироваться и не пропустить

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после завершения стартового матча Евро-2020 против России (3:0) оценил силу российской команды.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Мы встречались со сборной России три раза, и знаем что она может играть в четыре защитника. Мы были к этому готовы, для нас это не стало сюрпризом.

    Мы знаем, насколько опасна сборная России. У нее есть Дзюба и другие игроки. Они могли создать настоящие проблемы для нас. Мы знаем, насколько хороша сборная России с точки зрения тактики», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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    • Мартинес рассказал о состоянии защитника Тимоти Кастаня, полуившего травму после столкновения с Кузяевым.

    «Первый матч чемпионата всегда сложный. Нам нужно было сконцентрироваться и постараться не пропустить. У Кастаня двойной перелом, думаю, больше мы его на Евро не увидим», — сказал Мартинес.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

    В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

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