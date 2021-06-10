Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
  • 17:19
    • «Уфа» подала в суд на Зарему Салихову
    Все новости спорта

    Манчини: Матч открытия — это всегда сложнейший из поединков

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Италии Футбол Италии Сборная Турции Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча открытия Евро-2020.

    Роберто Манчини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Манчини

    Итальянцы в первом матче чемпионата Европы по футболу сыграют с командой Турции. Встреча пройдет 11 июня на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск.

  • Италия на Евро: спаситель Манчини, незвездный состав и три домашних матча
  • Сборная Италии — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро-2020
  • 03/06/2021

    • «После всего, что мы прошли, настало время снова улыбнуться. Мы хотим, чтобы игроки радовались происходящему.

    Матч открытия — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту.

    Мы безграничной уважаем команду Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В наших ряда тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух. Я абсолютно уверен, что мы дойдем до Лондона [где пройдут полуфиналы и финал].

    Жаль, что стадион не будет полон, но 16 тысяч болельщиков все-таки смогут присутствовать на матче. Пусть даже часть из них, вероятно, будет болеть за Турцию. Безусловно, это шаг в правильном направлении.

    Я был настроен оптимистично, когда три года назад возглавил сборную. Сейчас оптимизма во мне еще больше, поскольку мы уже показали немало хороших результатов. Мы хотим и дальше радоваться сообща. Настрой — самый ударный.

  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
  • Рассказываем, где и как смотреть матчи Евро-2020 в России
  • 04/06/2021

    • Пришло время вернуться к тому, чтобы своей игрой приносить радость болельщикам. Это станет одной из наших целей — радовать людей. Будем стараться изо всех сил.

    Первая игра — всегда самая трудная, но мы должны избавить себя от подобных мыслей. Необходимо работать и получать от этого удовольствие.

    Не думаю, что нам грозит избыток энтузиазма: у болельщиков он может проявляться, но мы-то знаем, кто нам противостоит. Желание стать главными героями этого ЕВРО огромно, однако этот матч можно провести беззаботно, с легким сердцем. И мы можем это сделать!

    Календарь и таблица Евро-2020

    Пока еще ничего не решено со стартовым составом. Есть множество моментов, которые необходимо учесть, но все игроки предельно сосредоточены.

    Они знают, что, даже если не выйдут с первой минуты, все равно могут быть востребованы по ходу встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч-открытие Евро-2020: сможет ли Италия обыграть крепкую Турцию?
  • Турция — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Джокович снова проиграет Надалю?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Циципас впервые выйдет в финал «Ролан Гаррос»?
  • Зверев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 15:50
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.36
  • Прогноз на матч Группа D на Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2021 в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры