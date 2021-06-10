Манчини: Матч открытия — это всегда сложнейший из поединков

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от предстоящего матча открытия Евро-2020.

Итальянцы в первом матче чемпионата Европы по футболу сыграют с командой Турции. Встреча пройдет 11 июня на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск.

«После всего, что мы прошли, настало время снова улыбнуться. Мы хотим, чтобы игроки радовались происходящему.

Матч открытия — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту.

Мы безграничной уважаем команду Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе.

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В наших ряда тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух. Я абсолютно уверен, что мы дойдем до Лондона [где пройдут полуфиналы и финал].

Жаль, что стадион не будет полон, но 16 тысяч болельщиков все-таки смогут присутствовать на матче. Пусть даже часть из них, вероятно, будет болеть за Турцию. Безусловно, это шаг в правильном направлении.

Я был настроен оптимистично, когда три года назад возглавил сборную. Сейчас оптимизма во мне еще больше, поскольку мы уже показали немало хороших результатов. Мы хотим и дальше радоваться сообща. Настрой — самый ударный.

Пришло время вернуться к тому, чтобы своей игрой приносить радость болельщикам. Это станет одной из наших целей — радовать людей. Будем стараться изо всех сил.

Первая игра — всегда самая трудная, но мы должны избавить себя от подобных мыслей. Необходимо работать и получать от этого удовольствие.

Не думаю, что нам грозит избыток энтузиазма: у болельщиков он может проявляться, но мы-то знаем, кто нам противостоит. Желание стать главными героями этого ЕВРО огромно, однако этот матч можно провести беззаботно, с легким сердцем. И мы можем это сделать!

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Пока еще ничего не решено со стартовым составом. Есть множество моментов, которые необходимо учесть, но все игроки предельно сосредоточены.

Они знают, что, даже если не выйдут с первой минуты, все равно могут быть востребованы по ходу встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.