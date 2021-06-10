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    Полиция Копенгагена: На российских болельщиков пришлось бы потратить много сил, они любят драки

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    В полиции Копенгагена признались, что обрадовались, когда узнали, что болельщикам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матчей чемпионата Европы.

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    «Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут.

    Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки.

    Конечно, мы не знаем, произойдет ли такое, если они сейчас приедут в Копенгаген. Но опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть более серьезные проблемы.

    Мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему сценарию.

    Что это за сценарий? Матч между Россией и Польшей в Копенгагене (Россия и Польша могут встретиться в плей-офф Евро — Прим. LiveSport.Ru)» — сказал начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль, слова которого приводит bt.dk.

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    • Ранее в УЕФА подтвердили, что власти Дании не собираются делать исключение для болельщиков сборной России по допуску на матчи чемпионата Европы.

    Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС, согласно которым разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

    Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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