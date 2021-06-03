Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноЧто будет с Почеттино в ПСЖ
  • 12:21
    • Рамос отклонил очередное предложение «Реала» по новому контракту
  • 11:25
    • «Спартак» может приобрести Жоау Мариу
  • 11:11
    • Агент Черышева отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Валенсии»
  • 09:57
    • «Вест Хэм» готов заплатить за хавбека «Спартака» внушительную сумму
  • 07:00
    • «Баффало» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2021 года
    Все новости спорта

    Мутко рассказал, чего ждать от сборной России на Евро-2020

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Бельгии Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро2020.

    Виталий Мутко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Мутко

    «Как далеко сборная продвинется на Евро? Очень сложный вопрос. Конечно, шансы всегда есть. В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи.

    Группа такая... Бельгия в рейтинге команда номер один, нравится нам или нет. Дания сейчас просто на ходу. Поэтому будет непросто. Ребята все понимают.

  • Самедов: Не надо думать, что отсутствие де Брюйне поможет сборной России
  • Читайте по теме

    • Техническая подготовленность, самоотдача — вот этим можем брать в связи с тем, что играем дома с Бельгией. Будет крайне сложно. Перед голландцами в 2008 году нам тоже говорили, что шансов нет», — приводит слова Мутко «РБК-Спорт».

  • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • Читайте по теме

    • Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России обыграет Канаду с крупным счетом?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Грецию?
  • Бельгия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Обыграет ли Украина гостей из Северной Ирландии?
  • Украина — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Италия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 4 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Гренада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры