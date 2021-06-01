Польша — Россия: составы, прогноз, коэффициенты

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против национальной команды Польши, который пройдет во Вроцлаве.

Польша: Фабьянски — Кендзера, Хелик, Пентковски, Пухач — Франковски, Крыховяк, Клих, Ковнацки — Шверчок, Свидерски.

Запасные: Щенсны, Скорупски, Беднарек, Козловски, Линетты, Левандовски, Глик, Модер, Плахета, Берешиньски, Южвяк.

Россия: Шунин, Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Жирков, Макаров, Мостовой, Жемалетдинов, Мухин, Ионов, Баринов, Соболев, Заболотный.

Все прогнозы на Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 2.90, на успех Польши — 3.04, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь .

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