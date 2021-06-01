Во вторник, 1 июня, сборная Польши дома сыграет в контрольном поединке с национальной командой России. Начало — в 21:45 по мск. Польша — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Поляки, занимающие 21 место в рейтинге ФИФА, в прошлом году заняли третье место в группе А1 Лиги наций, набрав 7 очков и уступив сборным Италии (12 очков) и Голландии (11).

В марте этого года подопечные Паулу Соузы провели отборочным матче чемпионата мира, начав с выездной результативной ничьи с Венгрией (3:3). По ходу матча Польша отыгралась со счета 0:2.

Затем сборная Польши дома разгромила Андорру (3:0), а вот выездной матч с Англией закончился поражением со счетом 1:2, правда полякам пришлось справляться без Левандовского.

Все прогнозы на Евро-2020

К матчу с Россией Польша подходит в оптимальном составе (отсутствует только нападающий «Герты» Пионтек), а форвард «Баварии» в прошедшем розыгрыше Бундеслиги побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч.

Россия

В мировом рейтинге ФИФА россияне находятся на 39-м месте, а в Лиге наций-2020/21 не уступили в 4 из 6 поединков (2 победы, 2 ничьи) и заняли второе место в своей группе.

В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча чемпионата мира, начав с выездной победы над командой Мальты (3:1).

Затем в домашнем матче подопечные Черчесова одолели Словению (2:1), благодаря дублю Дзюбы а потом на выезде проиграли Словакии (1:2).

Календарь и таблица Евро-2020

К матчу с поляками россияне подходят с рядом новичков в составе (Мухин, Макаров, Самошников) и не в оптимальном состоянии — по индивидуальной программе тренируют Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Соболев.

Прогноз и ставка

На победу Польши в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.30, а на победу России — 3.15.

Команды дважды встречались в новейшей истории и оба раза сводили матч вничью. В финальном раунде ЧЕ-2012 команды обменялись голами — 1:1.

Поляки — фавориты, к тому же только раз проиграли дома в последних 11 матчах. Прогнозируем, что Польша не проиграет дома .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.80 и ТБ 2,5 2.04.